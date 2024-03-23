Дачная амнистия: основные аспекты и объекты, попадающие под нее Ирина ОрлонскаяВ Государственной Думе был принят законопроект о расширении дачной амнистии в 2024 году.
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