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«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

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Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил? Их взяли на 378 километре трассы М3.

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Комментарии
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Nina Данилова
Поддерживаю Татьяну Буцкую на 100%,этож надо было додуматься ,чтоб построить опять горящую коробку на месте погибших,хотя этим нерусям ,лишь бы побольше бобла набить в свои карманы
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29 мин.
Владислав Владислав
Татьяна Буцкая говорит бред.  Крокус сити надо восстановить, а в самом центре предусмотреть место монументу памяти погибших.
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13 мин.
Владислав Владислав
Откровенный бред пишите вы. Земля русская полита кровью. Там, где гремели сражения - сейчас жилые дома. Все это снести из-за ваших бредовых идей ?
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12 мин.

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