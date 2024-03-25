Почему они свободно проехали от "Крокуса" 400 км и их никто не остановил? Их взяли на 378 километре трассы М3.
«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NД
Nina Данилова
Поддерживаю Татьяну Буцкую на 100%,этож надо было додуматься ,чтоб построить опять горящую коробку на месте погибших,хотя этим нерусям ,лишь бы побольше бобла набить в свои карманы
Ответить
29 мин.
Владислав Владислав
Татьяна Буцкая говорит бред. Крокус сити надо восстановить, а в самом центре предусмотреть место монументу памяти погибших.
Ответить
13 мин.
Владислав Владислав
Откровенный бред пишите вы. Земля русская полита кровью. Там, где гремели сражения - сейчас жилые дома. Все это снести из-за ваших бредовых идей ?
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии