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ВСУ потеряли контроль над Змеиным: Стало понятно, когда наши десантники высадятся на него

ВСУ потеряли контроль над Змеиным: Стало понятно, когда наши десантники высадятся на него

Бомбовый удар очистил остров от захисников незалежностi и перевел его в статус серой территории Александр Ситников Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Змеиный остров должен быть российским!!! Очень перспективный остров в вопросах контроля окружающей украину водной среды.
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10 час.
лл
лина любимцева
НЕ СЕЙЧАС!!  Когда  будем брать Одессу, тогда и Змеиный пригодится... А сейчас...что?  Раздолбашат наших десантников  ракетами, на том же  острове - укрыться даже негде... Продувает со всех сторон. А МНЕ ПАЦАНОВ ЖАЛКО!! И их мамочек...
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9 час.

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