ВСУ потеряли контроль над Змеиным: Стало понятно, когда наши десантники высадятся на него
Бомбовый удар очистил остров от захисников незалежностi и перевел его в статус серой территории
Александр Ситников
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.
Комментарии
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Змеиный остров должен быть российским!!! Очень перспективный остров в вопросах контроля окружающей украину водной среды.
НЕ СЕЙЧАС!! Когда будем брать Одессу, тогда и Змеиный пригодится... А сейчас...что? Раздолбашат наших десантников ракетами, на том же острове - укрыться даже негде... Продувает со всех сторон. А МНЕ ПАЦАНОВ ЖАЛКО!! И их мамочек...
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