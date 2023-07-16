ВСУ потеряли контроль над Змеиным: Стало понятно, когда наши десантники высадятся на него

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лина любимцева

НЕ СЕЙЧАС!! Когда будем брать Одессу, тогда и Змеиный пригодится... А сейчас...что? Раздолбашат наших десантников ракетами, на том же острове - укрыться даже негде... Продувает со всех сторон. А МНЕ ПАЦАНОВ ЖАЛКО!! И их мамочек...