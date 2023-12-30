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Политика как она есть

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Современная Россия: от кризиса к кризису

Современная Россия: от кризиса к кризису

Россия сталкивается с экономическим кризисом. Правительство по-прежнему убеждено, что может предотвратить это, и пытается компенсировать санкции.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Россия повязла в долларизации.ВВП в долларах и мировых ценах.Уровень жизни оцениваем в долларах по курсу в рублях.Совершенно не ведаем о паритете покупательной способности для оценки уровня жизни и валового продукта. Мы повязли в импорте.До 40% торгуют в России импортом.От самолета гражданского до трусов кружевными или без кружева.Пьем вино только импортное,предпочитаем виски из Шотландии,коньяк из Франции.Импортируют,тратят доллары или евро.Экспортируем за рубежи России туристов и с ними доллары или евро. Вместе с сырьем- газ,нефть,зерно.Чушки алюминия и блюменги стали.С низкой ДС.Пластик делать накладно, некому молоть зерно.Где российский грузовик.где российская легковушка.Была Нива.теперь ЛАДА 4х4. Niva -бывший Шеврале.Продали все российские торговые марки продуктов.От Аленки до сока.Ради доллара.Не воровство ли эти сделки?Распродаем ради доллара все.Помню санкции для СССР.Нет поставок перекачивающих станций,труб большого диаметра для нефте-газопроводов в Европу.Проблему решили за 2 года.Трубы свои,перекачивающие станции свои.Не достигли мощности до уровня Siemens.Возня с авиатурбиной какой год.Потеряли почти автопром,авиапром.легкую промышленность,станкостроение.Пытаемся возродить.Тут санкции.Без трусов хотим ходить? Без нижнего белья?Тут санкционный удар ниже пояса.
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6 час.
Сергей Лепехов
После &quot;Россия аннексировала Крым&quot; читать не стоит. Высер, а не статья.
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2 час.
Владимир Попов
Зато свой комментарий по поводу мешанин в головах относительно кризисов , найти не могу. Владимир Попов(Виппер).          Ответить.
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2 час.

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