Современная Россия: от кризиса к кризису

VG

Vasily Golov

Россия повязла в долларизации.ВВП в долларах и мировых ценах.Уровень жизни оцениваем в долларах по курсу в рублях.Совершенно не ведаем о паритете покупательной способности для оценки уровня жизни и валового продукта. Мы повязли в импорте.До 40% торгуют в России импортом.От самолета гражданского до трусов кружевными или без кружева.Пьем вино только импортное,предпочитаем виски из Шотландии,коньяк из Франции.Импортируют,тратят доллары или евро.Экспортируем за рубежи России туристов и с ними доллары или евро. Вместе с сырьем- газ,нефть,зерно.Чушки алюминия и блюменги стали.С низкой ДС.Пластик делать накладно, некому молоть зерно.Где российский грузовик.где российская легковушка.Была Нива.теперь ЛАДА 4х4. Niva -бывший Шеврале.Продали все российские торговые марки продуктов.От Аленки до сока.Ради доллара.Не воровство ли эти сделки?Распродаем ради доллара все.Помню санкции для СССР.Нет поставок перекачивающих станций,труб большого диаметра для нефте-газопроводов в Европу.Проблему решили за 2 года.Трубы свои,перекачивающие станции свои.Не достигли мощности до уровня Siemens.Возня с авиатурбиной какой год.Потеряли почти автопром,авиапром.легкую промышленность,станкостроение.Пытаемся возродить.Тут санкции.Без трусов хотим ходить? Без нижнего белья?Тут санкционный удар ниже пояса.