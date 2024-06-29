Пять человек погибли в Курской области от удара БПЛА

Среди них двое маленьких детей Украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
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