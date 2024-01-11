Орловская полиция признала: экс-главбуха ОГАУ Оксану Филимонову пытались закрыть в психбольнице по фальшивой справке

В канун Нового года Орловское УМВД ответило на запрос о неправомерных действиях сотрудников ведомства при возбуждении и расследовании уголовного дела о мошенничестве против экс-главбуха ОГАУ Оксаны Филимоновой (копия документа есть в распоряжении ОрелТаймс).