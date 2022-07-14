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Гасперини о Миранчуке, Иличиче и Ламмерсе: «Эти игроки могут оказаться на трансферном рынке»

Джан Пьеро Гасперини заявил, что Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» летом. Тренеру итальянского клуба задали вопрос о том, что Миранчук, Йосип Иличич и Сам Ламмерс не попали в заявку команды на товарищеский матч против «Раппресентатива Валь Бергамаске» (10:0).

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