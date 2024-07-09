«Не придётся выбирать». Семьи участников СВО получат новые льготы

В случае гибели на СВО родителей дети-инвалиды и инвалиды с детства будут получать двойную пенсию — по инвалидности и по потере кормильца, а родственникам бойцов-добровольцев выплатят те же страховые компенсации, что и семьям военнослужащих.
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