Вас много, я одна: Елена Лядова, Анна Седокова и Елена Летучая

8 сентября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового оригинального сериала онлайн-кинотеатра Okko «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», снятого по мотивам одноименного рассказа Александра Цыпкина.