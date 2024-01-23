Каменная Могила: Что скрывает украинский Стоунхендж и какое отношение к нему имеют Гитлер и иноплане

На Земле много сакральных и загадочных мест, имеющих историю, которая уходит в глубь тысячелетий: Мачу-Пикчу, Стоунхендж, пирамиды Египта… И люди устремляются в эти места, чтобы прикоснуться к седой тайне.
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