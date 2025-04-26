США будут негодовать: Путин получил от Китая роскошный "подарок"

NetEase: Роскошный подарок Путину от Китая грозит США ударомПосле того, как Дональд Трамп объявил о введении повышенных пошлин в отношении китайских товаров, Россия сообщила о своей готовности увеличить поставки нефти в КНР.
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