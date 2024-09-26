Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве

В Москве мигрант напал на врачей скорой помощи, а затем на пытавшихся его задержать полицейских. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба.
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