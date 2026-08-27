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Газета.ру

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Собянин: кинопарк "Москино" стал площадкой для съемок более 260 кинопроектов

Собянин: кинопарк "Москино" стал площадкой для съемок более 260 кинопроектов

27 августа зампред Правительства России Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые площадки для съемок в кинопарке «Москино» и провели встречу с деятелями киноиндустрии, работающими на съемочных площадках.

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