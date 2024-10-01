Кемпинг Сочи «Дом гида» от семьи Пирожковых Классное место даже для большой компании 50 человек. Очень комфортно провели семьями весь день.
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Кемпинг Сочи «Дом гида» от семьи Пирожковых Классное место даже для большой компании 50 человек. Очень комфортно провели семьями весь день.