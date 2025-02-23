В Кирове полиция задержала за дискредитацию армии бойца лиги единоборств

Правоохранительные органы задержали в Кирове молодого человека, который оскорбительно высказывался о действиях российской армии на Украине и оскорблял супругу участника специальной военной операции (СВО).
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