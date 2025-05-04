Путин перечислил минусы своей работы

Путин назвал малое время для общения с близкими одним из минусов своей работы Президент России Владимир Путин назвал постоянные перегрузки и недостаток времени для общения с близкими главными минусами своей работы.
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