График освящения пасхальных куличей в Новоаннинском районе 04.05.2024 - по окончании Литургии в Соборном храма свт.
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График освящения пасхальных куличей в Новоаннинском районе 04.05.2024 - по окончании Литургии в Соборном храма свт.