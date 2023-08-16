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Где смотреть Манчестер Сити – Севилья, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Европы 16 августа

В среду, 16 августа, сыграют Манчестер Сити и Севилья в рамках Суперкубка Европы по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах.

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