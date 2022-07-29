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Ударная группа авианосца "Рональд Рейган" вошла в Южно-Китайское море

Ударная группа авианосца "Рональд Рейган" вошла в Южно-Китайское море

Ударная группа американского атомного авианосца "Рональд Рейган", вооруженного 90 самолетами и вертолетами, вошла в Южно-Китайское море в рамках операции 7-го флота по прикрытию визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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