Санкционируй, дискриминируй

Современное международное право и система международных отношений пронизаны политикой "двойных стандартов", что ярко демонстрируют заявления западных политиков, одновременно поддерживающих военные действия Израиля в секторе Газа и осуждающих Россию за проведение специальной военной операции (СВО) в Украине.
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