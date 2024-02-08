Санкционируй, дискриминируй

Современное международное право и система международных отношений пронизаны политикой "двойных стандартов", что ярко демонстрируют заявления западных политиков, одновременно поддерживающих военные действия Израиля в секторе Газа и осуждающих Россию за проведение специальной военной операции (СВО) в Украине.