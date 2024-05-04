Аналитик назвала варианты для инвестирования 50 тыс. рублей

Имея объем свободных финансов в размере 50 тыс. рублей, инвестор может рассмотреть несколько вариантов для вложения средств, начиная от классических депозитов и заканчивая инвестициями в ценные бумаги, рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известиями».
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