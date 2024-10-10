Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Фурманове в 10-20 на улице Возрождения 33-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель 2824NE», совершил остановку транспортного средства, покинул кабину, не приняв необходимых мер исключающих самопроизвольное движение автомобиля.
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