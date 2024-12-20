Военные инженеры занимаются разминированием освобожденного Украинска

Скриншот видео Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Юг" проводят разминирование от взрывоопасных предметов Украинска, который был освобожден от присутствия в нем военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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