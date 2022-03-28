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В Санкт-Петербурге военные вузы применят новое программное обеспечение для профотбора абитуриентов

В Санкт-Петербурге военные вузы применят новое программное обеспечение для профотбора абитуриентов

Это позволит специалистам-психологам выстраивать работу по успешной адаптации будущих курсантов с учетом их индивидуальных особенностей в условиях высокой интенсивности образовательного процесса.

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