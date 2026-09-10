Во власти России и сегодня либералы: Журавлёв поставил политический диагноз. Назвав лишь одну фамилию

Что происходит в отечественной политике в преддверии сентябрьских выборов? Политолог Дмитрий Журавлёв поставил свой "диагноз": идёт поляризация элит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кола и никаких ди...
- Экс-лесничий полу...
- Бастрыкин потребо...
все есть: либералы,консерваторы,коммунисты и пр. Государственников нет,одни деляги и выжиги под их видом,менеджеры по-нынешнему.