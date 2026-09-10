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Царьград

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Во власти России и сегодня либералы: Журавлёв поставил политический диагноз. Назвав лишь одну фамилию

Во власти России и сегодня либералы: Журавлёв поставил политический диагноз. Назвав лишь одну фамилию

Что происходит в отечественной политике в преддверии сентябрьских выборов? Политолог Дмитрий Журавлёв поставил свой "диагноз": идёт поляризация элит.

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