Госдума завершила весеннюю сессию: главные законы, принятые депутатами

Сегодня, 31 июля, завершилась весенняя сессия Госдумы РФ. В ходе нее было принято более 330 законов. Депутаты приняли несколько законопроектов, касающихся поставки на воинский учет мигрантов, открытия филиалов иностранными банками, продажи энергетиков детям.