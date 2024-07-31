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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Госдума завершила весеннюю сессию: главные законы, принятые депутатами

Сегодня, 31 июля, завершилась весенняя сессия Госдумы РФ. В ходе нее было принято более 330 законов. Депутаты приняли несколько законопроектов, касающихся поставки на воинский учет мигрантов, открытия филиалов иностранными банками, продажи энергетиков детям.

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