В Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

Жители столичного региона Финляндии в субботу, 18 ноября, провели митинг у финского парламента, они выступают против решения правительства страны закрыть четыре крупнейших пункта пересечения на границе с РФ, РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии