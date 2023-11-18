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В Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

В Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

Жители столичного региона Финляндии в субботу, 18 ноября, провели митинг у финского парламента, они выступают против решения правительства страны закрыть четыре крупнейших пункта пересечения на границе с РФ, РИА Новости.

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