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Пятый канал

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Врачи из Серпухова достали пломбу из носа пациентки

Врачи из Серпухова достали пломбу из носа пациентки

Жительница Серпухова обратилась в местную больницу с жалобой на инородный предмет в носу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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