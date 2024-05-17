Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 18 мая 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо прогнозам известного астролога Павла Глобы, суббота, 18 мая 2024 года, станет днем, когда важно работать активно и настойчиво стремиться к своим целям.