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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»

Мальдини пытался подписать Месси в «Милан» после его ухода из «Барсы»: «После 10 дней мы поняли, что это невозможно»

Летом 2021 года аргентинский форвард перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го он играет за «Интер Майами».

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