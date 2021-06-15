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Большая часть пластикового мусора, попадающая в океан – это отходы еды на вынос

Большая часть пластикового мусора, попадающая в океан – это отходы еды на вынос

В издании Nature Sustainability вышло ряд новых исследований о загрязнении мусором мирового океана. То, что в океане появился новый, по счету шестой пластиковый остров уже не новость, и то, что более 75 % мусора составляет пластик, тоже.

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