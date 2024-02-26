Мониторинг организовали после жалоб нижегородцев на стройку на улице Украинской

Жители Канавинского района пожаловались на тряску домов из-за строительных работ.Нижегородская "Дирекция по строительству" организовала мониторинг зданий, расположенных рядом со стройкой на улице Украинской.
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