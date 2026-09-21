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В Орловском краеведческом музее начала работу выставка «С места событий»

В Орловском краеведческом музее начала работу выставка «С места событий»

В Орловском краеведческом музее 15 сентября открылась фотовыставка «С места событий». На ней представлены работы пяти известных фотокорреспондентов, которые много лет работают в условиях сжатых сроков и постоянно меняющейся информационной повестки.

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