В Орловском краеведческом музее начала работу выставка «С места событий»

В Орловском краеведческом музее 15 сентября открылась фотовыставка «С места событий». На ней представлены работы пяти известных фотокорреспондентов, которые много лет работают в условиях сжатых сроков и постоянно меняющейся информационной повестки.
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