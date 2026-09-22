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Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына

Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил комментатора ISU Марка Ханретти за поддержку его сына Александра.

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