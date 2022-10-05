Более 150 млн рублей отдали за содержание дорог Петрозаводска

В конце сентября администрация Петрозаводска заключила контракт с ООО «Кондопожское ДРСУ» на выполнение работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах карельской столицы.
В конце сентября администрация Петрозаводска заключила контракт с ООО «Кондопожское ДРСУ» на выполнение работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах карельской столицы.
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