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Более 150 млн рублей отдали за содержание дорог Петрозаводска

Более 150 млн рублей отдали за содержание дорог Петрозаводска

В конце сентября администрация Петрозаводска заключила контракт с ООО «Кондопожское ДРСУ» на выполнение работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах карельской столицы.

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