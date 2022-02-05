В Bild назвали Путина и Си Цзиньпина врагами Запада

Популярная германский журнал Бильд опубликовал 4 февраля статью под заголовком «Здесь ухмыляются враги Запада» с сопровождающим фото, на котором изображены Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпина на открытии Олипиады-2022 в Пекине.