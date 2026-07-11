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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Лоу про имена 7 членов семьи Дандон на трофее: «То, что делает владелец «Каролины», совершенно неуважительно»

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу высказался о том, что на трофей нанесли имена семи членов семьи Дандон.

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