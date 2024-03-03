Мариинский театр посвятит выступление оперы «Пиковая дама» 85-летию Владимира Атлантова

Юбилей Владимира Атлантова, яркого представителя тенорской школы, отмечают специальным спектаклем, где главные роли исполнят солист Большого театра России Олег Долгов и солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Ольга Бородина, Зинаида Царенко, Алексей Марков, Ариунбаатар Ганбаатар, сообщает ТАСС.
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