Росздравнадзор будет выявлять врачей-антиваксеров и граждан, агитирующих против вакцин

Сергей ХрипуновРосздравнадзор будет выявлять врачей-антиваксеров и граждан, агитирующих против вакцинИнформацию о них будут передавать правоохранителям.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBDbuker DokerКаким образом избегать уголовной ответственности? А всё просто, достаточно просто писать или произносить следующую фразу - "По моему субъективному мнению", хотя достаточно сказать - "по моему мнению". Полной юридически обоснованной фразой будет - "По моему субъективному мнению, дарованному мне, как гражданину Российской Федерации, на основании 29 статьи Конституции, исходя из моих субъективных текущих убеждений на данный момент". Если вы считаете себя хотя бы сторонником той или иной общественно-политических организаций, придерживающихся антипрививочных позиций, к примеру национал-патриотических (ПДС или ООД НПСР), то можно добавить - " Исходя из моих политических, идеологических и религиозных убеждений, на основе 13 статьи Конституции России, выражаю свое мнение в соответствии 29 статьи Конституции России, моего права свободы искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом", уведомляю сограждан моей страны. И далее пишите всё что угодно, и не важно медик вы или нет.Комментировать
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