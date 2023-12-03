Украинские военные подвергаются атаке неотступных врагов – крыс Ольга ВайленкоВ зоне боевых действий украинские военные столкнулись с неожиданным противником – полчищами крыс, которые обитают в окопах и даже проникают в военную форму.
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