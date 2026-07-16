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Царьград

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"Это неправильно и позорно": Зеленский признался в жёстком провале

"Это неправильно и позорно": Зеленский признался в жёстком провале

Владимир Зеленском признался в жёстком провале на руководящей должности. Он указал, что "бусификация", которой подвергаются украинские мужчины – "это неправильно и позорно", однако решения он не предложил.

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