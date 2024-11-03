Обнародован архив о спецагенте органов госбезопасности СССР Кузнецове

Президентская библиотека обнародовала ряд новых рассекреченных архивных документов ФСБ России, раскрывающих деятельность легендарного специального агента органов государственной безопасности СССР Николая Кузнецова (1911-1944).
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