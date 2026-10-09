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Оружие из зон конфликтов попало к преступникам: Интерпол раскрыл итоги операции в 17 странах

Оружие из зон конфликтов попало к преступникам: Интерпол раскрыл итоги операции в 17 странах

Интерпол опубликовал итоги операции в 17 странах: почти 3000 единиц оружия, десятки тысяч патронов и 152 задержанных.

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