Трамп подписал указ о публикации документов, касающихся убийства Джона Кеннеди

Исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга подписал глава Белого дома Дональд Трамп.
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