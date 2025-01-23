Трамп подписал указ о публикации документов, касающихся убийства Джона Кеннеди

Исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга подписал глава Белого дома Дональд Трамп.