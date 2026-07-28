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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Бешикташа» Озен: «Три раза встречались с Салахом, как только заговорили о финансах – процесс замедлился. Наше предложение на столе, нового не будет»

Директор «Бешикташа» Ондер Озен подтвердил, что клуб пытается подписать Мохамеда Салаха . «Мы выходили на контакт с Салахом и касались в том числе модели финансирования.

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