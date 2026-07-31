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РИА Новый день

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Роспись на заборе, гигантская дженга, фотозоны и конкурсы – в Академическом отметят День строителя

Роспись на заборе, гигантская дженга, фотозоны и конкурсы – в Академическом отметят День строителя

6 августа в Преображенском парке Академического района состоится празднование Дня строителя. Гостей ждет насыщенная программа, включающая тематические мастер-классы, выставку строительной техники, конкурсы и развлекательные активности.

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