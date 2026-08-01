Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

362 подписчика

Nike заключила долгосрочный контракт с Виктором Вембаньямой и выпустит кроссовки с его автографом

Nike заключила долгосрочный контракт с Виктором Вембаньямой и выпустит кроссовки с его автографом

Первоначальный контракт игрока с Nike истекал в октябре 2024 года, однако после продления пятилетнего соглашения с клубом «Сан-Антонио Спёрс» на сумму $252 млн компания оперативно оформила новое партнёрство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии