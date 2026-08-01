Nike заключила долгосрочный контракт с Виктором Вембаньямой и выпустит кроссовки с его автографом

Первоначальный контракт игрока с Nike истекал в октябре 2024 года, однако после продления пятилетнего соглашения с клубом «Сан-Антонио Спёрс» на сумму $252 млн компания оперативно оформила новое партнёрство.
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