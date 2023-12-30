Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут глушить ракеты РФ с системой ГЛОНАСС

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала "Да, это так", что украинские войска не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).