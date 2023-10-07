Politiki.net Много ли для счастья надо - как оказалось в США, где осел, осудивший СВО стендапер Александр Незлобин - много.
«Крокодиловы слезы комика», - юморист Незлобин сбежавший в США рассказал о своем разочаровании. И остальные... чудаки
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Светлана Журавлева
ПРЕДАТЕЛЯМ РОССИИ (28.09. 2023т.) Журавлева С.Н. Не будет вам прощенья НИКОГДА !!! Об этом вы и даже не мечтайте ! Вы предали СТРАНУ, И СВОЙ НАРОД. Теперь от малодушия – страдайте !!! Кому нужны вы на чужой земле ? Таким же как и вы ОТОРВМОРОЗКАМ. Но в них как оказалось – нет души))) И нет у них бабла, таким отброскам ))) Вы просчитались, лишь от скудости ума ! Глаза затмили лёгкие рублишки… И не было к народу никогда, Простого уваженья, даже близко !!! И мы вам не забудем НИ-КОГ-ДА, Предательства и хамских оскорблений !!! ОЧИСТИЛАСЬ ОТ ВАС НАША СТРАНА !!! КАК ТЕЛО – ОТ ГЕЛЬМИНТОВ И ГНИЕНИЙ !!!
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2 час.
Николай Черногорец
У всех этих ... есть высокие покровители (читай - подельники, соучастники...) в думе, в органах, да что там - в кремле. Поэтому эти ... ждут возвращения и своего реванша, забрасывая " пробные шары" типа любителя собачек на России-1 или анелорок в жюри...Самое печальное, что они найдут свою публику такой же благодарной, как и до своего предательства.
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
Этому Злобину с такой репой в самый раз быть в СВО... устрашать хохлофф. Смешные люди...профессия у них, бля, такая. К станку бы всех этих пидарасофф.
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2 час.
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