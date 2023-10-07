«Крокодиловы слезы комика», - юморист Незлобин сбежавший в США рассказал о своем разочаровании. И остальные... чудаки

Светлана Журавлева

ПРЕДАТЕЛЯМ РОССИИ (28.09. 2023т.) Журавлева С.Н. Не будет вам прощенья НИКОГДА !!! Об этом вы и даже не мечтайте ! Вы предали СТРАНУ, И СВОЙ НАРОД. Теперь от малодушия – страдайте !!! Кому нужны вы на чужой земле ? Таким же как и вы ОТОРВМОРОЗКАМ. Но в них как оказалось – нет души))) И нет у них бабла, таким отброскам ))) Вы просчитались, лишь от скудости ума ! Глаза затмили лёгкие рублишки… И не было к народу никогда, Простого уваженья, даже близко !!! И мы вам не забудем НИ-КОГ-ДА, Предательства и хамских оскорблений !!! ОЧИСТИЛАСЬ ОТ ВАС НАША СТРАНА !!! КАК ТЕЛО – ОТ ГЕЛЬМИНТОВ И ГНИЕНИЙ !!!