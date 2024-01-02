Самая тихая новость 2024 года

В России может появиться федеральный закон о тишине, который будет действовать во всех регионах. Соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые ужесточают наказание для шумных соседей, разработали депутаты Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии